ВИДЕО: Поздравляем! Таллиннскому трамвайному движению — 130 лет

В этом году трамвайному движению Таллинна исполняется 130 лет. Ученица столичной школы Rocca al Mare Лаура Вильбикс создала фильм о городских трамваях, их истории и роли в культуре.
Смотрите видео!
В этом году трамвайному движению Таллинна исполняется 130 лет. Ученица столичной школы Rocca al Mare Лаура Вильбикс создала фильм о городских трамваях, их истории и роли в культуре.
Смотрите видео!
Projektijuht / objektijuht
MERKO (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 06.06.2018
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