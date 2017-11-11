ВИДЕО: Поздравляем, Эстония! Латвия испекла к юбилею ЭР торт

На призванной представлять Латвию на международном уровне странице в Facebook "If you like Latvia, Latvia likes you" опубликовано видео, отражающее путь торта, приготовленного в качестве подарка к предстоящему юбилею ЭР, через всю Латвию собственно до адресата.
"Рука об руку, от человека к человеку. В знак благодарности за дружбу и поддержку народ Латвии отправил символический торт ко дню рождения Эстонии, Финляндии и Латвии, приветствуя их в честь грядущего 100-летнего юбилея. Проделанный подарками путь был запечатлен на видео и отражен в трех клипах. Сегодня передаем привет Эстонии. Поздравляем, Эстония 100”, — написано на странице.