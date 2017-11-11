11.11.2017, 18:35

ВИДЕО: Поздравляем, Эстония! Латвия испекла к юбилею ЭР торт

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Поздравляем, Эстония! Латвия испекла к юбилею ЭР торт
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На призванной представлять Латвию на международном уровне странице в Facebook "If you like Latvia, Latvia likes you" опубликовано видео, отражающее путь торта, приготовленного в качестве подарка к предстоящему юбилею ЭР, через всю Латвию собственно до адресата.

"Рука об руку, от человека к человеку. В знак благодарности за дружбу и поддержку народ Латвии отправил символический торт ко дню рождения Эстонии, Финляндии и Латвии, приветствуя их в честь грядущего 100-летнего юбилея. Проделанный подарками путь был запечатлен на видео и отражен в трех клипах. Сегодня передаем привет Эстонии. Поздравляем, Эстония 100”, — написано на странице.

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