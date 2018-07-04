ВИДЕО: Посол США в Эстонии: Трамп, несомненно, попросит Путина взять курс на более ответственный стиль управления

4 июля в честь Дня независимости США в американском посольстве состоялся торжественный прием.
На вопрос о том, что может означать для Эстонии предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший ответил немногословно. ”У всех членов НАТО — единая цель и принцип. И Трамп, несомненно, попросит Путина сделать шаг в сторону более ответственного стиля управления, чтобы он (стиль управления — прим.ред) не представлял угрозы независимости других наций и государств”, — сказал посол Delfi.