ВИДЕО: Посол США в Эстонии: Трамп, несомненно, попросит Путина взять курс на более ответственный стиль управления

На прошлой неделе Мелвилл объявил, что покидает свой пост из-за политики Трампа. Посол отметил, что ему полюбилась эстонская кухня и что он заберет с собой в Америку пару лишних килограммов. ”Тут у меня был изумительный повар и я очень люблю эстонскую кухню”, — сказал он и обещал вернуться в следующем году, чтобы посетить певческий праздник.

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