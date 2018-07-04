04.07.2018, 21:20

ВИДЕО: Посол США в Эстонии: Трамп, несомненно, попросит Путина взять курс на более ответственный стиль управления

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rus.delfi.ee
EST

4 июля в честь Дня независимости США в американском посольстве состоялся торжественный прием.

На вопрос о том, что может означать для Эстонии предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший ответил немногословно. ”У всех членов НАТО — единая цель и принцип. И Трамп, несомненно, попросит Путина сделать шаг в сторону более ответственного стиля управления, чтобы он (стиль управления — прим.ред) не представлял угрозы независимости других наций и государств”, — сказал посол Delfi.

На прошлой неделе Мелвилл объявил, что покидает свой пост из-за политики Трампа. Посол отметил, что ему полюбилась эстонская кухня и что он заберет с собой в Америку пару лишних килограммов. ”Тут у меня был изумительный повар и я очень люблю эстонскую кухню”, — сказал он и обещал вернуться в следующем году, чтобы посетить певческий праздник.

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