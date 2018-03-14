ВИДЕО: Посол РФ в Таллинне Александр Петров обратился к российским гражданам накануне выборов

18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации. Россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании.

Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков — четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один — в Тарту. С учетом пожеланий все избирательные участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту — в канцелярии консульского отдела посольства.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Жители уездов Харьюмаа, Ярвамаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Хийумаа и Сааремаа могут проголосовать на участках посольства России в Таллине в соответствии с первой буквой фамилии:

А–М — Таллин, посольство России, Pikk 19;

Н–С — Таллин, визовая секция, Pikk 23;

Т–Я — Таллин, консульский отдел, Lai 18;

Жители уездов Тартумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа приглашаются на участок в канцелярии консульского отдела посольства в Тарту по адресу Ülikooli 1;

Граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, смогут проголосовать в генконсульстве России в Нарве по адресу Kiriku 8.

Досрочное голосование состоится 17 марта:

в Таллине — в здании посольства, Pikk 19, с 10:00 до 16:00;

в Тарту — в канцелярии консульского отдела, Ülikooli 1, с 10:00 до 16:00;

в Нарве — см. информацию на сайте генконсульства.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России — паспорт.

Подробная информация размещена на сайтах www.estonia.mid.ru и www.narva.mid.ru