23.06.2018, 15:10

ВИДЕО: Посмотрите весь парад по случаю Дня победы за 2,5 минуты

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rus.delfi.ee
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Сегодня на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад.

В параде приняли участие все подразделения Кайтселийта, включая женские, молодежные, училище, подразделение киберзащиты и все дружины — в общей сложности более 1600 человек.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


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