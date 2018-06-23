ВИДЕО: Посмотрите весь парад по случаю Дня победы за 2,5 минуты

Сегодня на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад.
В параде приняли участие все подразделения Кайтселийта, включая женские, молодежные, училище, подразделение киберзащиты и все дружины — в общей сложности более 1600 человек.
Сегодня на Певческом поле в Таллинне прошел посвященный Дню победы парад.
В параде приняли участие все подразделения Кайтселийта, включая женские, молодежные, училище, подразделение киберзащиты и все дружины — в общей сложности более 1600 человек.
Euroopa liidu üldkohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 20.07.2018
Euroopa kohtu kohtujuristi kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 13.07.2018
Projekti-müügijuht
UPONOR (M-PARTNER HR OÜ)
Tähtaeg: 02.07.2018
Personalispetsialist
RAHVA RAAMAT (MANPOWER OÜ)
Tähtaeg: 27.06.2018
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