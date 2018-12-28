ВИДЕО: Популярный российский блогер Варламов нашел изъяны в таллиннском мемориале, посвященном жертвам советской оккупации

”В этом году в столице Эстонии открыли мемориальный комплекс, посвящённый жертвам советской оккупации республики, — сообщает Варламов. — Наряду с Латвией и Литвой, эта балтийская страна была присоединена к Советскому Союзу в 1940 году по пакту Молотова-Риббентропа. Последующие три года под властью немцев и освобождение в 1944 году также рассматриваются этими странами как оккупация. Эстонские власти считают, что за полвека, с 1940 по 1991 годы, от действий советской власти погибли и пострадали десятки тысяч эстонцев. Их расстреливали, сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря, призывали в советскую армию, они уходили в леса, бежали в Европу и их насильно оттуда возвращали. Все они, десятки тысяч человек, — признаны Эстонией жертвами коммунистического режима”.

Блогер рассказывает, что мемориал, стоивший Евросоюзу 6 миллионов евро, был открыт 23 августа 2018 года в день памяти жертв тоталитарных режимов и в год столетия Эстонской республики.