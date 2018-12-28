28.12.2018, 16:00
ВИДЕО: Популярный российский блогер Варламов нашел изъяны в таллиннском мемориале, посвященном жертвам советской оккупации
Старейшина Кеслинна Владимир Свет объяснил блогеру Варламову как Эстония стала советской, отметив, что любая версия тех событий вызывает неприятие у одной из частей общества — у эстонцев или у русских, и показал мемориальный комплекс Маарьямяэ. По мнению Варламова, он построен не идеально.
”Сама концепция монумента, с архитектурной точки зрения, довольно сильная, — говорит Илья Варламов. — Ты спускаешься между черных стен, вырастающих над тобой, а по бокам от тебя — имена людей, пострадавших от репрессий, имена погибших. Но, опять же с архитектурной точки зрения, немножко неряшливо все построено, то есть плохое качество исполнения — кривые, косые панели, портящие впечатление. И немного странная идея расположить имена только на одном уровне. Это не производит сильного впечатленияю. Изначально я думал, что они снизу доверху. На мой взгляд художник не дожал”.
Варламов рассказывает в посвященном мемориалу ролике историю его появления.
”В этом году в столице Эстонии открыли мемориальный комплекс, посвящённый жертвам советской оккупации республики, — сообщает Варламов. — Наряду с Латвией и Литвой, эта балтийская страна была присоединена к Советскому Союзу в 1940 году по пакту Молотова-Риббентропа. Последующие три года под властью немцев и освобождение в 1944 году также рассматриваются этими странами как оккупация. Эстонские власти считают, что за полвека, с 1940 по 1991 годы, от действий советской власти погибли и пострадали десятки тысяч эстонцев. Их расстреливали, сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря, призывали в советскую армию, они уходили в леса, бежали в Европу и их насильно оттуда возвращали. Все они, десятки тысяч человек, — признаны Эстонией жертвами коммунистического режима”.
Блогер рассказывает, что мемориал, стоивший Евросоюзу 6 миллионов евро, был открыт 23 августа 2018 года в день памяти жертв тоталитарных режимов и в год столетия Эстонской республики.