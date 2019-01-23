ВИДЕО: Полиция задержала вандалов, покусившихся на рождественскую ель на Ратушной площади в Таллинне. «Подвергли опасности людей»

В управе таллиннского района Кесклинн указывают на то, что вандалы подвергли опасности жизнь и здоровье людей.

«Подвергать опасности людей – это не шутка, но именно это сделали вандалы на Ратушной площади, когда вытащили фиксировавшие дерево клинья. Поэтому я рад, что совершившие это достойное сожаления действие люди пойманы. Выражаем признательность полиции за быстрые и профессиональные действия, которые, надеемся, снизят число актов вандализма. Полиция наказала пойманных лиц штрафом, а мы в ближайшее время предложим им возместить ущерб во внесудебном порядке и если они откажутся, то обратимся в суд», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

13 января ночью три человека, личности которых на данный момент установлены, вытащили у основания рождественской ели на Ратушной площади деревянные клинья, которые фиксируют дерево. Клинья валялись утром на Ратушной площади. К счастью, дерево не упало и в тот же день его поставили в правильное положение, подперев дополнительными клиньями, чтобы исключить возможность их вновь вытащить.

Ель простоит на площади до середины февраля. В следующую субботу в 14.00 вокруг нее будет открыт Солнечный лабиринт из елок.