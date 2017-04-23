ВИДЕО: Погружение в отходы. Какие "сокровища" можно найти в мусорных контейнерах наших магазинов?

В перенасыщенном потребительском обществе каждый день выкидывается большое количество пригодной для употребления в пищу еды.

За границей достаточно распространено такое явление как dumpster diving или погружение в мусор, в ходе которого обычные люди запасаются продуктами в мусорных контейнерах торговых центров.

В Эстонии это явление еще не так популярно, и рытье в отходах воспринимается, скорее, как социальное явление, но тем не менее и у нас есть сторонники сего действа. К их числу принадлежит и Герман, которого Delfi сопровождал во время одного из его ”вечерних обходов”.

Смотрите видео.