23.04.2017, 09:20

ВИДЕО: Погружение в отходы. Какие "сокровища" можно найти в мусорных контейнерах наших магазинов?

 (67)
rus.delfi.ee
EST

В перенасыщенном потребительском обществе каждый день выкидывается большое количество пригодной для употребления в пищу еды.

За границей достаточно распространено такое явление как dumpster diving или погружение в мусор, в ходе которого обычные люди запасаются продуктами в мусорных контейнерах торговых центров.

В Эстонии это явление еще не так популярно, и рытье в отходах воспринимается, скорее, как социальное явление, но тем не менее и у нас есть сторонники сего действа. К их числу принадлежит и Герман, которого Delfi сопровождал во время одного из его ”вечерних обходов”.

Смотрите видео.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии