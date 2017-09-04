ВИДЕО-ПОЕЗДКА по обновленному трамвайному маршруту от Таллиннского аэропорта

Теперь на трамвае можно доехать прямиком до Таллиннского аэропорта. Трамвайная линия 4 обретет две новые остановки — "Юлемисте линнак" и "Леннуяам".

Чтобы такой маршрут стал возможным, пришлось прорубить тоннель под железной дорогой. Продленные до аэропорта трамвайные пути проходят от Петербургского шоссе через туннель под железной дорогой и улицей Суур-Сыямяэ, выходят на поверхность на улице Кеэвисе и заканчиваются оборотным кольцом у пассажирского терминала аэропорта.

Работы по благоустройству городского пространства вокруг новых путей продолжатся до ноября. А пока предлагаем вам совершить видео-поездку по новой линии — от аэропорта и сквозь новый туннель.