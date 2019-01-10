ВИДЕО: Подвал, в котором много лет назад исчез Мартин. Соседи все это время ничего подозрительного не замечали

Тогда молодой человек поссорился с отцом и убежал из дома. В течение года жители Саку видели его то тут, то там, но в определенный момент мальчик просто исчез.

В прошлом году квартирное товарищество одного из домов решило привести в порядок подвалы, собрать накопившийся там хлам и провести ревизию боксов. Один бокс никто своим не признал и, поскольку строителям нужна была дополнительная площадь, то было решено предоставить этот бокс в их пользование. Когда же рабочие сломали заколоченную дверь бокса, то обнаружили там мумифицированное тело Мартина.

До этого никто ни самого тела, ни каких-либо признаков его присутствия не замечал. По словам одной из жительниц дома, в подвале не было ни запаха, ни чего-то другого, что могло бы насторожить.

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Об обнаружении тела жителям дома ничего не сказали, они узнали о случившемся только сейчас из прессы. Один сосед вспомнил, что в сентябре видел перед подъездом полицейский автомобиль, но почему он там был, не знает.

Каким образом Мартин попал в подвал, остается загадкой. Можно только предположить, что у него имелся ключ от подвала, ведь до переезда к отцу в частный дом он много лет проживал в этом самом многоквартирном доме со своей матерью. Сейчас его мать из этого дома съехала.