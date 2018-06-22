ВИДЕО: Почему в затопленном туннеле ночью горел зеленый свет?

Сегодня ночью наряду с другими объектами в Таллинне затопило и туннель на Фильтри теэ, Из-за высокого уровня воды туннель стал непроходимым и полиция пришлось закрыть его для движения.

Тем не менее, до этого момента в туннеле долгое время горел зеленый свет, в связи с чем у участников движения могло создаться впечатление, что ехать можно.

По словам главы Таллиннского транспортного департамента Андреса Харьо, в туннеле работает автоматическая система оповещения об уровне воды, но вчера вечером сообщение по какой-то причине автоматически в Центр тревоги не поступило. Причины выясняются.