22.06.2018, 12:10

ВИДЕО: Почему в затопленном туннеле ночью горел зеленый свет?

 (12)
rus.delfi.ee
EST 12

Сегодня ночью наряду с другими объектами в Таллинне затопило и туннель на Фильтри теэ, Из-за высокого уровня воды туннель стал непроходимым и полиция пришлось закрыть его для движения.

Тем не менее, до этого момента в туннеле долгое время горел зеленый свет, в связи с чем у участников движения могло создаться впечатление, что ехать можно.

По словам главы Таллиннского транспортного департамента Андреса Харьо, в туннеле работает автоматическая система оповещения об уровне воды, но вчера вечером сообщение по какой-то причине автоматически в Центр тревоги не поступило. Причины выясняются.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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