ВИДЕО | По-соседски: почему высокообразованные и предприимчивые жители Латвии все чаще переезжают в Эстонию?

”Балтия. Неделя” — программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.

Ведущий программы — Евгений Эрлих. Работал на многих известных телеканалах России в качестве военного журналиста. Освещал конфликты в Чечне, Афганистане, Ираке и других "горячих точках". В 2006 переехал в Израиль: спецкорр "9 канала" (Израиль) и RTVi (США). С 2014 — глава Балтийского бюро телеканала RTVi. С октября 2016 — руководитель и ведущий проекта "Балтия. Неделя" на телеканале Настоящее Время