ВИДЕО: По случаю столетия Рийгикогу откроет передвижную выставку, посвященную истории парламента

”Посвященная парламенту выставка берет свое начало в Вильянди, так как это одно из нескольких мест, где сто лет назад впервые публично был зачитан Манифест независимости Эстонской Республики, — сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Улица — это прекрасное место для проведения выставки, так как история представительного собрания выносится прямо к народу”.

”Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Пары зданий по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний”, — пояснил арт-директор выставки Ионель Лехари. Так как в современном обществе открытое городское пространство — это территория жителей, a городские улицы принадлежат нам всем, это лучшее место для того, чтобы обратить свой взгляд в историю. В этом и заключается центральная идея выставки и метафора улицы”, — сказал Лехари.

Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов. Проходя по ”Улице Рийгикогу”, можно увидеть сотни событий. За одну минуту — продумать мысли многих лет.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991– 2018 гг. Между этими промежутками — разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.