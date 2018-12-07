07.12.2018, 12:15

ВИДЕО: По случаю столетия Рийгикогу откроет передвижную выставку, посвященную истории парламента

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Riigivapp Toompea lossil
Riigivapp Toompea lossil Foto: Vallo Kruuser

Сегодня, в 14:00, спикер Рийгикогу Эйки Нестор откроет на Ратушной площади Вильянди передвижную выставку ”Рийгикогу — 100”. Она включает в себя обзор столетней истории представительного собрания Эстонии и отображает деятельность Временного земского совета, Учредительного Собрания и Рийгикогу.

”Посвященная парламенту выставка берет свое начало в Вильянди, так как это одно из нескольких мест, где сто лет назад впервые публично был зачитан Манифест независимости Эстонской Республики, — сказал спикер Рийгикогу Эйки Нестор. Улица — это прекрасное место для проведения выставки, так как история представительного собрания выносится прямо к народу”.

”Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Пары зданий по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний”, — пояснил арт-директор выставки Ионель Лехари. Так как в современном обществе открытое городское пространство — это территория жителей, a городские улицы принадлежат нам всем, это лучшее место для того, чтобы обратить свой взгляд в историю. В этом и заключается центральная идея выставки и метафора улицы”, — сказал Лехари.

Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов. Проходя по ”Улице Рийгикогу”, можно увидеть сотни событий. За одну минуту — продумать мысли многих лет.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991– 2018 гг. Между этими промежутками — разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.

Экспозиция дает обзор соотношений политических сил в разных созывах, а также представляет партии, действовавшие на эстонском политическом ландшафте в разные времена. Также представлены законы, принятые парламентом как органом законодательной власти и оказавшие на общество значительное влияние. Отдельно приведены наиболее крупные события в мировом масштабе.

Выставка будет экспонироваться в разных городах Эстонии. Общая длина экспозиции составляет 10,5 метра. Ширина и высота — 3 метра. Она смонтирована и снабжена светодиодным освещением.

Авторами выставки являются компании Identity и Ruumilabor, реализаторами идеи — Ruutu6 и Red Hat. Куратором выставки выступил центр парламентской информации Национальной библиотеки Эстонии.

23 апреля 1919 года в Таллинне был впервые созван избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание. Собрание, принявшее декларацию независимости, Конституцию и Закон о земле и решившее важнейшие для эстонского государства вопросы, действовало в качестве парламента. Решения, принятые Учредительным Собранием, заложили фундамент Эстонского государства.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии