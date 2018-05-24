24.05.2018, 12:18

ВИДЕО: "Планеты не располагают". Манг не комментирует скандал с домогательствами, но утверждает, что невиновен

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rus.delfi.ee
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Сегодня оказавшийся в центре скандала с домогательствами астролог Игорь Манг был замечен выходящим из офиса одного из юридических бюро в Таллинне.Что он там делал, остается только догадываться, так как сам он разговаривать в репортером Delfi не пожелал.

”Я не буду сейчас говорить. Планеты сейчас к этому не располагают”, — сказал Манг на просьбу прокомментировать разразившийся вокруг него скандал.

На вопрос о том, видел ли он выпуск Pealtnägija, Манг ответил, что не видел, так как уезжал. Также он сказал, что все обвинения в его адрес ложные. ”Вот меня, действительно, домогаются. Посылают человека, чтобы тот за мной шпионил. Ну разве так поступают?”

На вопрос о том, связался ли он с полицией, астролог сказал, что говорить в журналистом не будет, так как ”нет смысла”.

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