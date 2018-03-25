ВИДЕО: Писатель Имби Паю: первыми, кого советы репрессировали, были эстонские русские

По инициативе объединения "Открытая Республика", в Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года проводится молодёжный семинар о политике памяти, в котором принимает участие писательница и историк Имби Паю. После мероприятия на Ратушной площади будут зажжены свечи в память о жертвах депортаций.

"Все депортации и другие репрессии, которые произошли в сталинские

времена, случились не только с эстонцами, но и с русскими. В Нарве было две очень хорошие русские школы, в которых преподавали профессора из Петербурга. В течение двух недель все эти люди исчезли. Так что первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские. И эта история ещё не рассказана", — заявила Имби Паю.

Целью семинара, проводящегося в Нарвском колледже, является обсудить что

из себя представляет политика памяти, а также, как сегодня преподаётся

история в школе, и как затрагивать чувствительные события новейшей

истории, чтобы это способствовало объединению, а не раскалывало

общество. По окончании мероприятия в 18:00 на Ратушной площади будут

зажжены свечи в память о жертвах мартовской депортации 1949 года.

"Сталинские репрессии — это преступление против человечности,

совершённое большевиками. Мы должны затрагивать эти темы, чтобы быть

чуткими по отношению к своим родителям, своим предкам. И чувство эмпатии

нам необходимо для того, чтобы жить сегодня здесь без чувства вины, а с

любовью к тем жертвам. Были и эстонцы, которые считались конформистами и

коллаборационистами. Они приняли эту систему, потому что получили что-то

взамен, власть, деньги, или что-то ещё. Это не было только "делом"

эстонцев и русских, это была политическая и идеологическая система,

неотъемлемой частью которой являлся террор", — добавила Паю.

Семинар проходит в рамках проекта ”Единство общества через участие

молодёжи в политике”, который поддерживает молодёжное агентство фонда

Archimedes из средств программы Европейской Комиссии Erasmus+. В

подготовке мероприятия в Нарве принимают участие также Институт по

правам человека и Эстонский Институт Памяти.