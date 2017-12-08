ВИДЕО: Певкур предложил провести выборы нового председателя Партии реформ уже через месяц

Председатель Партии реформ Ханно Певкур выступил с предложением о проведении в январе внеочередных выборов правления и председателя партии.

По словам Первкура, все участники встречи согласились с тем, что в январе 2019 года (срок окончания полномочий Певкура), когда до выборов в Рийгикогу останется всего два месяца, выборы председателя проводить нерезонно.

Кто именно выдвинет свои кандидатуры, пока неясно.