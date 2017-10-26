ВИДЕО: Первый снег привел к огромным очередям в шиномонтажные мастерские

Очередь в шиномонтажную мастерскую, работающую на улице Тервисе в Таллинне, растянулась сегодня днем на несколько сотен метров.

Полиция и Департамент шоссейных дорог еще на прошлой неделе предупреждали о том, что водителям пора задуматься о замене шин. Государственная служба погоды прогнозирует, что в ближайшее время морозная погода и слякоть на дорогах продолжатся.

Руководитель службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа в начале недели отметил в пресс-сообщении, что в связи с приходом мороза и снега дорожные условия ухудшаются всякий раз неожиданно. Этот год — не исключение.

”Если вы уже сменили осеннюю куртку на более теплую и уже пользуетесь обогревом сидений в своем автомобиле, то это указывает на то, что скоро на дорогах появятся лед и слякоть”, — предупреждал Мурумаа, и сегодня его слова стали реальностью.