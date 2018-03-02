ВИДЕО! Переругались из-за гамбургера, осталось только подраться! Смотрите ”Пудра-Show” по пятницам на ETV+ и нашем портале

”Хочешь похудеть за две недели на 5 кг — отруби себе руку”. На съёмках очередной программы ”Пудра-Show” ведущие дали волю словам, обсуждая здоровый образ жизни.

В сущности, против здорового образа никто не возражал, но каждая понимает его по-своему. Юлия Календа, мечтая похудеть, записалась в тренажёрный зал и приобрела пароварку. Установить правильный режим питания мешает опасение: ”Когда сажусь на диету, весь мой оптимизм угасает”. Элла Аграновская честно признаётся: ”Ни за что не стану заморачиваться проблемой хорошей физической формы. Но до тех пор, пока не осознаю: это не я — это какая-то свинья лежит на диване”. А камнем преткновения стало многократное упоминание Жени Волохонской о борще, а главное — ее пристрастие к гамбургерам. ”Ну, и ешь свою бумагу!”, — фыркнула Елена Соломина, самая рьяная в этой четвёрке поборница здорового образа жизни. Рекомендацию ”хочешь похудеть за две недели на 5 кг — отруби себе руку” все приняли в штыки. И понеслось! Масла в огонь подлил гость, чьё имя на ”Пудра-Show” всегда держат в секрете вплоть до его появления в студии.

Словом, сегодня телезрителям ETV+ скучать не придётся. А впереди — ревность, развод, русские в Эстонии, родня, гражданский брак, брачный договор, алименты и прочие растравляющие воображение темы. Мало не покажется! На вопрос, какие у них взаимоотношения вне эфира, ведущие отвечают: нормальные. Но ведь женское шоу — проверить невозможно.

Программа под названием ”Пудра-Show” изначально выходила в эфир на ”Народном радио”, а в этом году появилась в телеформате — на ETV+ по пятницам в 19.15.

По окончании телеэфира передачу можно будет посмотреть на нашем портале!