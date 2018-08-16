16.08.2018, 16:13

ВИДЕО: Переименованию Больничной кассы и Кассы по безработице быть! Расходы удалось уменьшить

 (58)
дополнено в 18:33
rus.delfi.ee
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ВИДЕО: Переименованию Больничной кассы и Кассы по безработице быть! Расходы удалось уменьшить
Foto: Madis Veltman

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр здоровья и труда Рийна Сиккут поддержали переименование Больничной кассы и Кассы по безработице.

При этом выяснилось, что сумму расходов можно уменьшить до 350 000 евро вместо 865 000.

”Задачи обеих касс со временем существенно расширились и их названия больше не соответствуют сути. Если запланированные ранее на смену названия суммы были слишком большими, то сегодня главы Больничной кассы и Кассы по безработице подтвердили, что изменения можно внедрить в жизнь и в два раза дешевле”, — сказал Ратас и выразил надежду на то, что ведомства получат новые названия уже с нового года.

”Мы хотим продолжать заниматься в обществе превентивной работе как в сфере здравоохранения, так и в сфере трудовой занятости, — сказала Сиккут Delfi. — Будем оставаться здоровыми, чтобы меньше заниматься болезнями. Будем развивать навыки, самосовершенствоваться, продолжать работать, чтобы более эффективно бороться с безработицей”.

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