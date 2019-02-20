ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Сколько зарабатывают и где работают? В Эстонии не все приезжие украинцы трудятся на стройке

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Поток украинской рабочей силы хлынул в Европу с середины 2017 года, когда между ЕС и Украиной стал действовать безвизовый режим. За последние десятилетия 2018 год для Эстонии стал рекордным по числу украинцев, прибывших сюда на заработки.

Стройка и сельскохозяйственные работы — вот основные сектора, в которых задействованы трудовые мигранты из Украины. Однако немало их и в других сферах — ИТ, медицине, образовании.

Сегодня в столичных представительствах Департамента полиции и погранохраны (ДПП) яблоку негде упасть из-за украинцев, приехавших в Эстонию на заработки. В один из дней корреспонденты Eesti Päevaleht и Delfi приехали к ласнамяэскому представительству ДПП за полчаса до его открытия.

К этому времени у дверей департамента уже выстроилась очередь примерно из 40 человек. Большинство ожидающих — граждане Украины. В основном, это мужчины среднего возраста, но есть и молодежь. В общении off the record это открытые люди, но говорить на камеру мало желающих. Все утверждают, что приехали в Эстонию работать. По словам советника-эксперта бюро идентитета и статусов ДПП Лийс Валк, строительство — это основной сектор в Эстонии, в котором задействованы иностранные работники. На следующем месте — обрабатывающая промышленность.

Почему украинцы столь массово едут на заработки именно в Эстонию? Хотят ли они здесь остаться? Сколько зарабатывают? Смотрите передачу Delfi.