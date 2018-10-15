15.10.2018, 21:33
ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”
Роман Старапопов
автор передачи
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
00:40 Путин — талантливый политик, но почему он должен быть отдан под суд?
02:05 Криштафович: российские представители гражданского общества после выборов президента РФ заявили, что местные русские — мерзавцы.
02:34 Местные русские за Путина или против?
05:17 Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали?
06:10 Если не Путин, то кто вместо него и почему ”не Путин” лучше?
08:20 Чей Крым?
08:35 Возможно ли в Эстонии повторение крымского сценария?
09:55 Евгений Криштафович — о скандальном ”перформансе” ”Путин, пошел в ж*пу”.
11:20 Иван Макаров — о имидже русофоба.
12:19 Сергей Метлев — о скандальном заявлении послу РФ.
13:36 Чирикова — о Химкинском деле.
14:49 Андрей Кузичкин — об обвинении в хищении денег в Томске.
15:33 Об угрозах, которыми интересовались в КаПо.
17:02 Об отношении к России.
20:20 Иван Макаров: больно ехать в Россию.