ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

00:40 Путин — талантливый политик, но почему он должен быть отдан под суд?

02:05 Криштафович: российские представители гражданского общества после выборов президента РФ заявили, что местные русские — мерзавцы.

02:34 Местные русские за Путина или против?

05:17 Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали?

06:10 Если не Путин, то кто вместо него и почему ”не Путин” лучше?

08:20 Чей Крым?

08:35 Возможно ли в Эстонии повторение крымского сценария?

09:55 Евгений Криштафович — о скандальном ”перформансе” ”Путин, пошел в ж*пу”.

11:20 Иван Макаров — о имидже русофоба.

12:19 Сергей Метлев — о скандальном заявлении послу РФ.

13:36 Чирикова — о Химкинском деле.

14:49 Андрей Кузичкин — об обвинении в хищении денег в Томске.

15:33 Об угрозах, которыми интересовались в КаПо.

17:02 Об отношении к России.

20:20 Иван Макаров: больно ехать в Россию.