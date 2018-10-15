15.10.2018, 21:33

ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

 (84)
Роман Старапопов
Роман Старапопов
автор передачи 
EST 27

Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?

00:40 Путин — талантливый политик, но почему он должен быть отдан под суд?
02:05 Криштафович: российские представители гражданского общества после выборов президента РФ заявили, что местные русские — мерзавцы.
02:34 Местные русские за Путина или против?
05:17 Оказавшись перед Путиным, что бы вы ему сказали?
06:10 Если не Путин, то кто вместо него и почему ”не Путин” лучше?
08:20 Чей Крым?
08:35 Возможно ли в Эстонии повторение крымского сценария?
09:55 Евгений Криштафович — о скандальном ”перформансе” ”Путин, пошел в ж*пу”.
11:20 Иван Макаров — о имидже русофоба.
12:19 Сергей Метлев — о скандальном заявлении послу РФ.
13:36 Чирикова — о Химкинском деле.
14:49 Андрей Кузичкин — об обвинении в хищении денег в Томске.
15:33 Об угрозах, которыми интересовались в КаПо.
17:02 Об отношении к России.
20:20 Иван Макаров: больно ехать в Россию.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО| ПЕРЕДАЧА DELFI: Русофобы или патриоты? ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

15.10.2018
Эстонцы их называют ”правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение в Эстонии ”крымского сценария”?
Подробнее



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Миллиард евро за оккупацию Эстонии и бесхозные 100 000 евро на счете государства

15.10.2018
Комиссия при Министерстве юстиции оценила размер ущерба от оккупации Эстонии Советским Союзом в 1,2 млрд евро. А на банковском счете государства лежат более 100 000 евро, который ждут своих законных владельцев. Об этом и многом другом читайте в нашей подборке новостей понедельника, 15 октября.
Подробнее


Поисковики-добровольцы: у госслужб был шанс спасти заблудившегося в лесу 78-летнего нарвитянина, но они им не воспользовались

15.10.2018
В воскресенье днем поисковиками-добровольцами было обнаружено тело пропавшего почти три недели назад в лесах Причудья 78-летнего нарвитянина Ивана Федоровича. Добровольцы предполагают, что мужчина погиб на четвертый день после того как заблудился в районе Алайыэ, и не от того, что замерз ночью, а в результате несчастного случая.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
160,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
90,30 €

В инфосистеме образовательных учреждений Эстонии обнаружена масштабная утечка данных

15.10.2018
Авторы передачи ”Радар” на Kanal 2 выявили масштабную утечку информацию из администрирующей образовательные учреждения Эстонии инфостистемы EKIS. Выяснилось, что на протяжении многих лет документы, содержащие деликатные личные данные сотен детей, находились в публичном доступе.
Подробнее


Суд вынес приговор мужчинам, которые подожгли квартиру в Силламяэ, чтобы скрыть убийство

15.10.2018
Вируский уездный суд сегодняшним решением признал виновным в убийстве, поджоге и ненадлежащем физическом обращении со вторым потерпевшим 35-летнего Артема Голованова и назначил ему наказание в виде 8 лет и 6 месяцев тюремного заключения.
Подробнее

ВИДЕО | Уик-энд в КХЛ: финны обыграли финнов, игроки "Северсталь" посетили завод, на матче в Москве поздравили таллиннца

15.10.2018
До большого хоккейного события в Таллинне остается все меньше времени - уже на следующей неделе на арене Тондираба состоятся два матча регулярного чемпионата КХЛ. Delfi продолжает следить за игрой будущих хозяев площадки, финского клуба "Йокерит", а также его соперников - московского "Спартака" и "Северстали" из Череповца.
Подробнее

Два хутора в Пярнумаа продолжали продавать кур и яйца после обнаружения сальмонеллеза

15.10.2018
В августе возбудители сальмонеллеза были обнаружены у куриц на хуторе Панга в Пярнумаа, а в сентябре — у куриц OÜ Nurmenuku Puhkekeskus. Оба хутора, несмотря на запрет, пытались продолжить торговлю яйцами и мясом кур, пишет Maaleht.
Подробнее