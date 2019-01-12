12.01.2019, 13:30

ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте

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Delfi помог собрать уже более 6000 евро - осталось совсем немного!
rus.delfi.ee
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Traavel Kennedy ja Ksenia Klotskova
Traavel Kennedy ja Ksenia KlotskovaFoto: Ilmar Saabas

Смотрите выпуск ток-шоу "Беседка" с героиней нашей благотворительной акции — руководителем приюта Päite loomapark (MTÜ Ayuda) Ксенией Клочковой.

Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.

Акция продолжается, собрано свыше 6 тысяч евро. Осталось еще совсем немного. Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту!

Реквизиты для перечисления пожертвований:

Получатель: Ekspress Meedia AS

Выберите подходящий банк:

Swedbank: EE472200221002157552

SEB: EE461010002021670009

Пояснение: MTÜ Ayuda

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Спасибо за ответы и удачи!
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