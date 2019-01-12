ВИДЕО | Передача "Беседка": Ксения Клочкова рассказала, как спасает бездомных животных в своем приюте

Русский Delfi и НКО ”Тепло сердец” проводят в этом году праздничную благотворительную акцию, чтобы помочь одному из немногих приютов для домашних животных, который организован MTÜ Ayuda.
Акция продолжается, собрано свыше 6 тысяч евро. Осталось еще совсем немного. Мы вместе можем совершить маленькое чудо — пожертвовать посильную сумму и осуществить мечту!
Реквизиты для перечисления пожертвований:
Получатель: Ekspress Meedia AS
Выберите подходящий банк:
Swedbank: EE472200221002157552
SEB: EE461010002021670009
Пояснение: MTÜ Ayuda