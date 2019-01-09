ВИДЕО Pealtnägija: Как и когда Эдгар Сависаар пришел в политику?

Приход Сависаара в политику связан с противостоянием строительству круговой трассы в Мууга в середине 80-х годов. Стоит отметить, что Сависаар был успешен в противостоянии проекту, и в итоге круговая трасса так и не была построена.

Полный документальный фильм о бывшем лидере центристов и экс-мэре Талллинна Эдгаре Сависааре от Pealtnägija выйдет в эфир сегодня, в среду, в 20 часов вечера на канале ETV.