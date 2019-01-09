09.01.2019, 18:15

ВИДЕО Pealtnägija: Как и когда Эдгар Сависаар пришел в политику?

 (16)
rus.delfi.ee
EST 1

Программа Pealtnägija с телеканала ETV поделилась с Delfi не вошедшим в документальный фильм отрывком, в котором идет речь о том, как Эдгар Сависаар пришел в политику.

Приход Сависаара в политику связан с противостоянием строительству круговой трассы в Мууга в середине 80-х годов. Стоит отметить, что Сависаар был успешен в противостоянии проекту, и в итоге круговая трасса так и не была построена.

Полный документальный фильм о бывшем лидере центристов и экс-мэре Талллинна Эдгаре Сависааре от Pealtnägija выйдет в эфир сегодня, в среду, в 20 часов вечера на канале ETV.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии