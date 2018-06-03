03.06.2018, 20:40

ВИДЕО: Патриарх Кирилл возвел Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил в качестве предстоятеля ЭПЦ МП

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ВИДЕО: Патриарх Кирилл возвел Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил в качестве предстоятеля ЭПЦ МП
Foto: Oleg Bessedin

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил волеизъявление Собора ЭПЦ МП об избрании Верейского предстоятелем Эстонской православной церкви.

”3 июня 2018 года на божественной литургии в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил волеизъявление Собора ЭПЦ МП об избрании архиепископа Верейского Евгения, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московских духовных школ Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Владыка Евгений был возведен в сан митрополита и удостоен правом ношения второй панагии в пределах Эстонской Православной Церкви”, — написано на странице Таллинского кафедрального Александро-Невского собора в Facebook.

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