ВИДЕО: Патриарх Кирилл возвел Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил в качестве предстоятеля ЭПЦ МП

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел архиепископа Верейского Евгения в сан митрополита и утвердил волеизъявление Собора ЭПЦ МП об избрании Верейского предстоятелем Эстонской православной церкви.

”3 июня 2018 года на божественной литургии в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил волеизъявление Собора ЭПЦ МП об избрании архиепископа Верейского Евгения, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректора Московских духовных школ Предстоятелем Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Владыка Евгений был возведен в сан митрополита и удостоен правом ношения второй панагии в пределах Эстонской Православной Церкви”, — написано на странице Таллинского кафедрального Александро-Невского собора в Facebook.

