05.10.2018, 14:50
ВИДЕО: Параллельный мир наркозависимости. ”Приличные наркоманы” — кто они?
Обычно, когда речь заходит о наркоманах, представление рисует опустившихся людей, глухие трущебы и шприцы. Но существует и параллельный мир, в котором люди употребляют наркотики более осознанно и продуманно.
Самый распространенный вид наркотика в Эстонии — марихуана, далее идут амфетамин и кокаин. Собирательный образ наркомана ”выходного дня”: возраст — чуть меньше 30, образование — степень магистра, хорошо оплачиваемая работа, активная общественная жизнь.
”Для чего люди употребляют вещества, которые меняют настроение и восприятие? Для того, чтобы изменить настроение и восприятие”, — говорит член правления союза людей, зависимых от психотропных веществ LUNEST Март Калвет.
”Есть люди, которым трезвость не подходит. Многие могут оставаться трезвыми, но это им не подходит”, — добавляет он.
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