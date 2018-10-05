ВИДЕО: Параллельный мир наркозависимости. ”Приличные наркоманы” — кто они?

Самый распространенный вид наркотика в Эстонии — марихуана, далее идут амфетамин и кокаин. Собирательный образ наркомана ”выходного дня”: возраст — чуть меньше 30, образование — степень магистра, хорошо оплачиваемая работа, активная общественная жизнь.

”Для чего люди употребляют вещества, которые меняют настроение и восприятие? Для того, чтобы изменить настроение и восприятие”, — говорит член правления союза людей, зависимых от психотропных веществ LUNEST Март Калвет.

”Есть люди, которым трезвость не подходит. Многие могут оставаться трезвыми, но это им не подходит”, — добавляет он.

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