03.02.2019, 20:30

ВИДЕО | Отец привязал санки с ребенком к велосипеду и поехал по улице: очевидцы сообщили в полицию

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ВИДЕО | Отец привязал санки с ребенком к велосипеду и поехал по улице: очевидцы сообщили в полицию
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На днях житель Таллинна рассказал в Facebook, как вез своего ребенка по улицам города на санках, привязанных к велосипеду, и несколько человек сообщили об этом в полицию, пишет Naistekas.

”Сегодня мне позвонили из полиции и сказали, что в отношении меня поступили жалобы. Да, именно жалобы — во множественном числе. Людям не понравилось, что я везу ребенка на санках, привязанных сзади к моему велосипеду. Им показалось это опасным”, — пишет мужчина.

Он отмечает, что улицы, по которой они ехали, — очень тихие. Передвигались они по отделенной от проезжей части дорожке, и за это время проехало всего несколько транспортных средств. ”Там словно в деревне, то есть на этих улицах нет движения в том смысле, в котором его понимаем мы”, — утверждает отец и добавляет, что к тому же он ехал очень медленно — со скоростью 11-15 км/ч. ”Разве кого-то когда-то пугало, если какой-то отец вез санки и при этом бежал?” — иронизирует он и еще раз подчеркивает, что ехал по тротуару.

По словам главы Союза защиты детей Тыну Поомпуу, вопросы безопасности на дорогах находятся больше в сфере компетенции полиции, но безопасность ребенка в дорожном движении должна быть, безусловно, обеспечена, вне зависимости того, какое транспортное средство используется и используется ли вообще.

”Это означает, что, исходя из ситуации, ребенка следует транспортировать с использованием шлема, дополнительных средств маркировки или ремней безопасности”, — сказал он. При этом детей следует обучать социальным навыкам, и ограждение от жизненных ситуаций не идет на пользу детскому развитию. ”Как бы то ни было, обучение социальным навыкам не должно ни коим образом нарушать благополучия ребенка, его здоровье или безопасность, то есть оно должно происходить в безопасной среде”.

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