ВИДЕО | Отец привязал санки с ребенком к велосипеду и поехал по улице: очевидцы сообщили в полицию

”Сегодня мне позвонили из полиции и сказали, что в отношении меня поступили жалобы. Да, именно жалобы — во множественном числе. Людям не понравилось, что я везу ребенка на санках, привязанных сзади к моему велосипеду. Им показалось это опасным”, — пишет мужчина.

Он отмечает, что улицы, по которой они ехали, — очень тихие. Передвигались они по отделенной от проезжей части дорожке, и за это время проехало всего несколько транспортных средств. ”Там словно в деревне, то есть на этих улицах нет движения в том смысле, в котором его понимаем мы”, — утверждает отец и добавляет, что к тому же он ехал очень медленно — со скоростью 11-15 км/ч. ”Разве кого-то когда-то пугало, если какой-то отец вез санки и при этом бежал?” — иронизирует он и еще раз подчеркивает, что ехал по тротуару.

По словам главы Союза защиты детей Тыну Поомпуу, вопросы безопасности на дорогах находятся больше в сфере компетенции полиции, но безопасность ребенка в дорожном движении должна быть, безусловно, обеспечена, вне зависимости того, какое транспортное средство используется и используется ли вообще.