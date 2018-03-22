ВИДЕО: Осиновский об оставшейся без услуги по уходу семье: это прискорбный случай, каких, к сожалению, в Эстонии много

На сегодняшней пресс-конференции журналист EPL попросил министров прокомментировать историю семьи Месила, в которой престарелому отцу приходится ухаживать за своим прикованным к кровати сыном, потому что мест в доме по уходу нет.

Супруги Месила ухаживали за Кристьяном самостоятельно все 45 лет, но мать умерла семь лет назад, а 75-летнего отца самого стало подводить здоровье. Кристьян Месила (сейчас ему 47) стал инвалидом после того, как в возрасте двух лет по недосмотру персонала выпал из окна больницы, в которой лечился от кишечного вируса.

”Этот конкретный случай я по существу прокомментировать не могу. Тут должны комментировать ответственные учреждения. В данном случае Департамент социального страхования и соответствующие местные самоуправления, которые отвечают за социальную помощь”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Если говорить в общем, то, конечно, речь идет об очень конкретном прискорбном и сложном случае. К сожалению, в Эстонии их очень много. И причина кроется в том, что государство в целом — как самоуправление, так и центральная власть — в общей сложности отводят на долгосрочный уход очень мало. Целостная система отсутствует”.

”Наши действующие правовые рамки, исходя из семейного права, говорят о том, что основная ответственность за долгосрочный уход за близкими должна ложиться на близких, в том числе в финансовом плане. Лично я считаю это неразумным. Неразумным потому, что это приводит к четкому неравенству для многих семей. Те, чьи финансовые возможности не позволяют этого, оказываются в безвыходном положении. С другой стороны, нам известно, что в очень многих местных самоуправлениях данные услуги не развиты именно со ссылкой на то, что, согласно закону о семье, ответственность несут близкие”, — сказал министр, но отметил, что в последние годы ситуация стала улучшаться.

”Но целостной и удовлетворяющей все стороны системы у нас, конечно, нет”, — признал он и выразил надежду на то, что в скором времени к такому соглашения прийти все-таки удастся.

”Исходя из практики других стран, это означает 1-2% от ВВП дополнительно. В денежном эквиваленте это примерно 250-500 млн евро. Это, несомненно, немаленькие средства”, — добавил Осиновский.