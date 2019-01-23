ВИДЕО | "Они заполонили планету!" Репортаж о выставке роботов в Таллинне

Международная интерактивная выставка ”Город Роботов” работала в Таллинне с 20 декабря по 20 января в Т1 Mall! 72 новейших робота из Лас-Вегаса, Пекина и Берлина, театр роботов, 11 крутых виртуальных реальностей и космические технологии, которые можно было опробовать на себе.

"Болтай, танцуй, играй и обнимайся с роботами — ты точно удивишься их возможностям! ”Город Роботов” оригинальный проект, который посетили уже 3 миллиона человек", - такими словами рекламировали оригинальную выставку.