ВИДЕО: Оказавшийся в центре скандала Рейнсалу: мои извинения были искренними

Министр юстиции Урмас Рейнсалу сказал, что сам подавать в отставку не будет и что уверенности ему придает поддержка партнеров по коалиции и однопартийцев.

По словам Рейнсалу, его наделавшие много шума высказывания были неудачной попыткой облачить свои чувства слова, а не, как полагают некоторые, какой-либо политической манипуляцией, которая помогла бы IRL вернуть перешедшие на сторону EKRE голоса. Министр подчеркнул, что является ярым противником любого насилия, в том числе насилия в отношении женщин. Он отметил, что принесенные им извинения были ”искренними и однозначными”.

Напомним, что требования об отставке министра вызваны его мнением, опубликованном на прошлой неделе в Eesti Päevaleht, в котором он назвал ”кудахтаньем” критику в отношении того, что организатором концертной программы к юбилею ЭР был выбран театр NO99 и применивший в отношении актрисы насилие режиссер Тийт Оясоо. Помимо прочего, Рейнсалу выразил в своей статье сожаление по поводу того, что ранее осудил действия Оясоо.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал тогда Рейнсалу.