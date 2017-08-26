ВИДЕО: Охота за привидениями близ Хийумаа, или Как журналист пытался встретиться с духом Анны

На островке Ханикатси близ Хийумаа экстрасенсы и местные жители с советских времен якобы встречались с одним известным привидением. Репортер Maaleht усмотрел в этой истории вызов для себя и отправился на ночное дежурство в мрачный дом.

Журналист приехал в старый хуторской дом на островке Ханикатси к югу от Хийумаа. На острове никто не живет постоянно уже со времен застоя, пишет Maaleht. До этого жили веками. Привидение, о котором рассказывают, должно, например, стучать на чердаке, бродить по комнатам, являться в снах, дергать ночами гостей за пальцы на ногах и давить на грудь спящим.

Переехавшая с островка Ханикатси на материк в возрасте 16 лет женщина рассказывала, как экстрасенсы и потомки предполагаемого привидения с советских времен много раз приезжали прогонять его.

Считается, что в доме обитает дух последней хозяйки Анны, которая была глубоко верующим человеком. По словам экстрасенсов, дух говорил им, что недоволен угасанием жизни на острове — последний постоянный житель уехал уже в 60-х. Почему поля не возделаны, почему сюда ездят чужие и где свои люди, не понимал дух Анны.

Четверть века проработавший руководителем заповедника островков Тийт Лейто, карикатурист Maaleht Вальдек Альбер и некоторые другие рассказывали журналисту до приезда на остров интригующие истории — в этом доме они чувствовали странные вещи, которых не чувствовали больше нигде.

"Я там очень много ночевал и что-то ощущал и видел. Ханикатси — единственное место, где я сомневался и думал, что такие вещи существуют", — сказал Тийт Лейто. Однажды ночью перед его глазами была белая фигура женщины.

Вальдек Альбер рассказал, как ему в полусне виделось, что кто-то сидит на его кровати. "Чувствуешь, как будто тебя придавливают к стене. Выступает холодный пот. Тогда просыпаешься от полусна и она пропадает", — сказал Альбер, которые ездил на остров вместе с парой друзей. "Можно было бы подумать, что было что-то не в порядке с нервами. Но этот стук, который мы слышали, он был тогда, когда мы точно не спали".

Один много раз ездивший на островок ученый сказал, что и у него есть свое мнение о привидении, но он не хочет делиться им с газетой: "Оно не показывалось, но чувствовалось".

Журналист Maaleht принес привидению в подарок цветы, которые поставил на стол в найденную в доме ядовито-зеленую вазу с черепом. Он пытался разговаривать с привидением, как советовала ему одна ведьма. Сжигал над свечой листья шалфея, как рекомендовал один целитель, что якобы должно отгонять зло, но благоприятствовать духам. Также он старался вызвать в себе страх, которым, по словам дававшего советы мистика, питаются духи. Журналист провел на чердаке два часа — с полуночи до двух, но призрак так и не появился. Смотрите на видео, как это было!

Полный текст статьи читайте в Maaleht.

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