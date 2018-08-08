08.08.2018, 09:44

ВИДЕО: ”Очень сильный взрыв был. Мы подумали, что началась война”. Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе

 (11)
rus.delfi.ee
EST

В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.

По словам проживающего в районе Раунакюла в Тарту Тоомаса, он слышал взрыв после трех часов. ”Чуть позже был какой-то сильный хлопок. Я посмотрел, что, может, что-то взлетело в воздух. Он был довольно сильный. Можно было даже почувствовать ударную волну”, — сказал мужчина.

”Мы были на улице и что-то взорвалось. Мы с женой посмотрели друг на друга и подумали, что началась война”, — рассказывает другой читатель.

”Это было не близко, но удар был увесистый. Это не могло быть совпадением. Это точно связано с этим инцидентом”, — продолжил он и заверил, что слышал звук существенно раньше того времени, которое называют Силы обороны, где-то около 12:30.

Читайте также:

Еще одни читатель также утверждает, что слышал взрыв существенно раньше: ”Взрыв был слышен на час или даже два раньше, так что непонятно, правильно ли указано время”.

Проживающий в тартуском районе Карлова читатель сказал, что услышал хлопок примерно в без пятнадцати четыре. ”Я посмотрел, в 15:42 позвонил друг, чтобы я вышел и встретился с ним. Я минут 5 постоял на улице и мы услышали хлопок”.

Житель деревни Хийекюла под Тарту сказал, что звук, который они услышали с коллегой, был сильным и доносился издалека: ”Мы еще подумали с ним, что что-то взрывают или началась война”.

Донеслись звуки и до Йыгевамаа. Житель деревни Муллавере написал, что шум истребителей со стороны Тарту слышался уже с самого утра. ”Данный хлопок, который отличался от самолетного шума, произошел (одновременно с шумом самолетов) примерно за 2-3 минуты до 15:45 (после хлопка я сразу зашел в дом и открыл компьютер, в истории зафиксировано время) и был не очень сильным”, — сообщил он.

В Вильянди гул самолетов и хлопки были слышны еще за день это этого. ”6 августа мы работали в 30 км от Вильянди близ Мустла и услышали сильный взрыв над Выртсъярв. До и после этого истребители постоянно летали туда-сюда. Я подумал, что началась война. 7 августа мы работали там же. Истребители тоже летали, но хлопков не было”.

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения сказал Delfi, что в промежутке с 12:30 до 13:30 ни одного взрыва ими зарегистрировано не было и признал, что выпущенная ракета привела к серьезной неразберихе.

Пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс неразбериху с временами прокомментировать не смог.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: Из недр земли в Таллинне извлекли более 15 000 редких предметов

08.08.2018
Самый необычный археологический объект в Таллинне в этом году — несомненно, находки, обнаружившиеся в ходе археологических раскопок в Каламая, в квартале между улицами Яху и Патарей. Среди прочего там есть средневековая печать и металлическая игрушечная лошадка. К настоящему моменту на участке в Каламая обнаружилось уже более 15 000 датирующихся концом 15 века находок.
Подробнее



Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

08.08.2018
Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

08.08.2018
Накануне в Рийгикогу прошло открытое заседание парламентской комиссии по социальным делам, где основным пунктом повестки дня обсуждался вопрос родительских пособий. По словам Игоря Кравченко, депутата парламента, входящего в состав комиссии, мир меняется и государство должно предложить молодым семьям больше возможностей для самореализации как в профессии, так и семье, сообщает фракция Центристской партии.
Подробнее

Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

07.08.2018
Рост акцизов и приграничной торговли приводят к ужесточению конкуренции среди продавцов топлива, что в свою очередь приводит к расширению сферы продажи продуктов питания, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €

ФОТО: Государственные чиновники пофантанировали идеями вместе с нарвскими. Что может реализоваться?

07.08.2018
Государственные чиновники, представители 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — в рамках двухнедельных ”полевых работ” в Ида-Вирумаа сегодня обсудили с нарвскими чиновниками перспективы развития приграничного города. Мэр Нарвы Тармо Таммисте больше всего надеется на поддержку государства в борьбе Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года и говорит, чего точно ждать от государства не следует.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В полиции рассказали, как часто происходят связанные с огнестрельным оружием вызовы

07.08.2018
В последнее время полиции поступает относительно много вызовов, связанных с использованием или позиционированием оружия или похожего на оружие предмета. Для окружающих подобного рода ситуации являются довольно пугающими.
Подробнее

Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

07.08.2018
Сегодня в дообеденное время машинист поезда Elron, пересекавшего таллиннский микрорайон Рахумяэ, заметил малыша, бежавшего по железной дороге. Машинист остановил поезд, и при помощи полиции ребенок вернулся к своим родителям.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Очищение и увлажнение! Как правильно ухаживать за кожей летом

07.08.2018
Летом на кожу воздействуют множество неблагоприятных факторов: солнечные лучи, ветер, высокая температура окружающего воздуха. Все они ухудшают состояние кожи, делая ее более подверженной воспалительным процессам и возрастным изменениям. О том, как правильно ухаживать за кожей в летний период Delfi рассказала Элла Туз, косметолог и врач дерматовенеролог, представитель Vitaclinika.
Подробнее