08.08.2018, 09:44

ВИДЕО: ”Очень сильный взрыв был. Мы подумали, что началась война”. Выпущенная испанским истребителем ракета привела к серьезной неразберихе

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rus.delfi.ee
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В редакцию Delfi обратились несколько человек, которые рассказали о том, как слышали взрыв. Некоторые утверждают, что слышали его раньше, чем он произошел по данным Сил обороны.

По словам проживающего в районе Раунакюла в Тарту Тоомаса, он слышал взрыв после трех часов. ”Чуть позже был какой-то сильный хлопок. Я посмотрел, что, может, что-то взлетело в воздух. Он был довольно сильный. Можно было даже почувствовать ударную волну”, — сказал мужчина.

”Мы были на улице и что-то взорвалось. Мы с женой посмотрели друг на друга и подумали, что началась война”, — рассказывает другой читатель.

”Это было не близко, но удар был увесистый. Это не могло быть совпадением. Это точно связано с этим инцидентом”, — продолжил он и заверил, что слышал звук существенно раньше того времени, которое называют Силы обороны, где-то около 12:30.

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Еще одни читатель также утверждает, что слышал взрыв существенно раньше: ”Взрыв был слышен на час или даже два раньше, так что непонятно, правильно ли указано время”.

Проживающий в тартуском районе Карлова читатель сказал, что услышал хлопок примерно в без пятнадцати четыре. ”Я посмотрел, в 15:42 позвонил друг, чтобы я вышел и встретился с ним. Я минут 5 постоял на улице и мы услышали хлопок”.

Житель деревни Хийекюла под Тарту сказал, что звук, который они услышали с коллегой, был сильным и доносился издалека: ”Мы еще подумали с ним, что что-то взрывают или началась война”.

Донеслись звуки и до Йыгевамаа. Житель деревни Муллавере написал, что шум истребителей со стороны Тарту слышался уже с самого утра. ”Данный хлопок, который отличался от самолетного шума, произошел (одновременно с шумом самолетов) примерно за 2-3 минуты до 15:45 (после хлопка я сразу зашел в дом и открыл компьютер, в истории зафиксировано время) и был не очень сильным”, — сообщил он.

В Вильянди гул самолетов и хлопки были слышны еще за день это этого. ”6 августа мы работали в 30 км от Вильянди близ Мустла и услышали сильный взрыв над Выртсъярв. До и после этого истребители постоянно летали туда-сюда. Я подумал, что началась война. 7 августа мы работали там же. Истребители тоже летали, но хлопков не было”.

Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения сказал Delfi, что в промежутке с 12:30 до 13:30 ни одного взрыва ими зарегистрировано не было и признал, что выпущенная ракета привела к серьезной неразберихе.

Пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс неразбериху с временами прокомментировать не смог.

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