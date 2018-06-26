26.06.2018, 14:30

ВИДЕО: Обращение Юри Ратаса на русском языке вызвало бурную реакцию общественности

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rus.delfi.ee
EST 45
ВИДЕО: Обращение Юри Ратаса на русском языке вызвало бурную реакцию общественности
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Премьер-министр Юри Ратас опубликовал в Facebook видео, в котором на русском языке подвел итоги работы за неделю.

Ролик незамедлительно вызвал бурную реакцию общественности. Многие отметили, что Ратас говорит на русском очень плохо. Свое мнение уже высказали и некоторые политики.

Так, председатель собрания EKRE Пауль Пуустусмаа написал в соцсетях: ”Похоже, что он считывает этот текст, но видит его впервые. Во многих словах поставлено неверно ударение, а некоторые, там где много согласных, вообще трудно понять”.

Депутат Мадис Миллинг также поделился на своей странице роликом, написав: ”Ну, тут он точно накинул на вентилятор”.

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