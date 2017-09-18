ВИДЕО: Обаятельный камерунец ”разводил” жительниц Эстонии на крупные суммы

В среду в Харьюском уездном суде состоялось рассмотрение ходатайства об освобождения под залог 25-летнего камерунца Отанга Эбота, ожидающего своей участи в тюрьме предварительного следствия.

Что стало с Эдмондом (его второе имя — прим.ред) и почему энергичного предпринимателя (Delfi писал о нем здесь) не хотят освобождать под залог, выяснится, вероятно, уже в суде. По имеющейся к данному моменту информации, молодой человек, используя свои природные данные и предоставляя определенного рода физические ответные услуги, выманивал у жительниц Эстонии крупные денежные суммы, пишет Õhtuleht.

На дверях его магазина Mama Afrique сейчас висит вывеска ”банкрот”.

”По моей оценке, это настоящий прирожденный мошенник”, — характеризует камерунца юрист, который имел с ним дело время досудебного расследования. По мнению правозащитника, ”талант” следует как можно быстрее выслать на родину.

