ВИДЕО: Новая партия обещает перезагрузить демократию, вернуть власть народу и легализовать марихуану. В студии — "Прямые демократы"

Инициативная группа "Прямые демократы"/Otsedemokraadid создана для того, что реконструировать систему отечественной демократии. К выборам в Рийгикогу в марте 2019 года они намерены сформировать новую партию, члены которой будут напрямую выражать мнения и идеи избравшего их электората, не входить ни в какие коалиции и голосовать в парламенте так, как им укажет большинство электората посредством… мобильного приложения!

На сегодня власть в республике и в муниципалитетах осуществляют избранные на выборах представители народа — депутаты различных уровней. Они, в свою очередь, занимаются законотворчеством и делегируют исполнительную власть дальше — правительству, мэриям, городским и волостны управам.

Как "прямые демократы" намерены этого добиться, что они думают об отношениях с Россией, как относятся к легализации марихуаны и каким способом хотят изменить нынешнюю систему образования — в нашем видео из студии DELFI!

"Прямые демократы" же заявляют, что настало время все изменить. Информационные технологии позволяют уже сейчас сделать так, чтобы избранные народом представители могли считаться непосредственными выразителями воли и желаний большинства.