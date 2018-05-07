ВИДЕО: Новая эпоха абсолютизма? Эксперты в студии DELFI прогнозируют, что ждет Россию в течение 4-го срока В.В.Путина

- Две беды: вскоре президент России может издать суперуказ, в том числе и о массовом строительстве дорог в стране, но как справиться со второй?



- ”Окно возможностей”: Россия намерена озадачиться повышением качества жизни населения и развитием экономики, в том числе за счет болезненных и непопулярных реформ.



- Внешняя политика сохранит свой курс на противостояние с Западом, хотя ходят слухи и о скором начале сближения с ним ради экономического роста.



- Станет ли 4-й срок последним для Владимира Путина и как будет происходить транзит власти?



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