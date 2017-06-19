ВИДЕО: ”Никогда и ни с кем”. Проверьте, безопасна ли дверь вашего гаража

Расследование гибели придавленного дверью от гаража четырехлетнего Пауля Мортена установило факт излома пружины подъемного механизма и отсутствие защиты от поломки.

Cкорее всего, в Эстонии в эксплуатации находятся тысячи подъемных дверей, не оснащенных обеспечивающими безопасность защитными элементами. Кроме того, отсутствуют и требования по проведению регулярной профилактики и технического контроля.

Родители погибшего мальчика считают необходимым приведение соответствующего законодательства в исполнение, чтобы подобная трагедия больше ни с кем и никогда не повторилась.

Смотрите видео и проверьте, оснащена ли ваша дверь защитным механизмом!