ВИДЕО: Незабываемая встреча — близ Хаапсалу на берегу лежал сонный тюлененок

Отдыхавшая в выходные в районе Хаапсалу пара, пойдя гулять на пляж, к своему большому удивлению нашла тюлененка, который был сонным и издавал странные звуки. Из воды за детенышем следили и его родители.

"Мы в выходные отдыхали в районе Хаапсалу и решили пойти погулять на берег моря. Мы заметили в воде двух тюленей и были в восторге от этого, потому что тюленей ведь можно увидеть только в зоопарке в маленьком бассейне", — сказала Delfi Сигрид.

"Мы успели только на минутку подумать, что у тюленей наверное уже есть детеныши, когда, пройдя несколько шагов дальше, заметили, что на снегу кто-то спит — это и был тюлененок! Животное было любопытным, но и немного боялось. Очень близко мы не осмелились подойти — родители ведь присматривали в воде, и как-то травмировать малыша мы тоже не хотели", — сказала Сигрид, которая вместе со спутником сняла издали несколько видео с животным и после этого оставила тюлененка отдыхать.

"Сладкий сон пришел практически сразу, когда мы отошли на безопасное для него расстояние", — вспомнила Сирид, которая добавила, что пара была чрезвычайно рада этой случайной встрече. "Это непременно запомнится на всю жизнь".