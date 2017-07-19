ВИДЕО: Невероятно! В Таллинне была замечена белая ворона

18 июля в Мустамяэ была замечена и снята на видео ворона-альбинос. Это крайне редкое явление: вероятность увидеть белую ворону сродни вероятности выиграть в лотерею, пишет Maaleht.
Если обычные серые вороны встречаются в Эстонии на каждом углу, то с белой вороной дела обстоят совсем иначе. Данное явление принято относить к ошибкам природы. Белые особи рождаются лишь в результате стечения странных обстоятельств, и остальные вороны не признают их за своих и даже могут заклевать до смерти.
Video: Olga Serebrennikova
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