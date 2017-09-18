ВИДЕО: Навальный рассказал о связи проживающего в Эстонии бизнесмена с новой секретной дачей Путина

Несколько недель назад российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео ”Секретная дача Путина”, в котором рассказал о вилле Селлгрена на острове Лодочный под Выборгом. В ролике, помимо прочего, Навальный упоминает проживающего в Таллинне бизнесмена и бывшего соратника Путина Сергея Колесникова.

По данным Навального, земля под виллой Селлгрена и другими домами с 2005 года находится в аренде у Колесникова.

Сам Колесников стал известен в 2010 году, когда предал огласке теневую схему строительства президентского дворца под Геленджиком, после чего эмигрировал в Таллинн.



(О Колесникове - на 4:35 минуте)

Согласно последним данным, Колесников и сейчас живет в Эстонии. Он занимается инвестициями в недвижимость и технологии по использованию вторсырья . В эстонской прессе он выступал в основном как защитник местной бизнес-среды. ”Могу сказать, что я почти нигде не встречал столь свободных и четких правил предпринимательства. Поэтому, по моему мнению, сегодня Эстония является одним из самых лучших мест в Европе для занятия бизнесом”, — заявил Колесников в 2014 году ERR.

В 2016 году в интервью Delfi Колесников сказал: "Мы пришли к выводу, что именно в Эстонии лучше всего со свободой бизнеса, в то время, как Литва и Латвия пошли по пути протекционизма для местного бизнеса. Учитывая, что крупный бизнес — интернационален, очень важны создания условий — понятное и ясное законодательство, возможность работы на многих языках. Например, в Эстонии можно свободно вести бизнес на эстонском, английском и русском языках — общение с банками, подготовка всех документов, работа с нотариусами, переписка с государственными учреждениями могут осуществляться на всех трех языках, нет никакого приоритета. В то время как в Латвии и Литве, к сожалению, отдается жесткий приоритет латышскому и литовскому языку, поэтому все делать намного сложнее. Также в Эстонии четкое и ясное налоговое законодательство. Естественно, всем крупным компаниям и бизнесменам в таких условиях проще работать. Такие рассуждения легли в основу нашего выбора, и за все эти годы мы не разочаровались".

Вместе со своей спутницей жизни Татьяной Филиповой Колесников является главным инвестором фирмы быстрых кредитов BestCredit. Также, по некоторым данным, он помогает финансировать деятельность таллиннской антипутинской оппозиции.

По данным e-Krediidiinfo, фирма Колесникова и Филиповой Rolan Investment OÜ связана с 11 эстонскими предприятиями, в том числе Novira Plaza OÜ. Отчет за прошлый экономический год отсутствует. В 2015 году прибыть от продаж составила 291 000 евро, чистая прибыль 1,68 млн. Фирме принадлежит три квартиры в получившем скандальную известность в ходе ”дела об обмене земель” доме на бульваре Рявала, 19.