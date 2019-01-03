ВИДЕО | Нарвский поэт Владимир Ток рассказал в передаче "Беседка" о жизни, диагнозе и благотворительности
Гостем очередного выпуска передачи о благотворительности "Беседка", стал нарвский поэт Владимир Ток.
Гостем очередного выпуска передачи о благотворительности "Беседка", стал нарвский поэт Владимир Ток.
В этом выпуске речь пойдет: о кочевой жизни поэта, о случаях на гастролях по России и СНГ, о том, почему Владимир отказался от контракта с московским продюсерским центром, а также о том, как он относится к своему диагнозу и какое место в его жизни занимает благотворительность. Полную версию выпуска, смотрите на нашей странице в сети Facebook.
"Беседка" - это первый в Эстонии цикл передач о благотворительности, который призван познакомить людей с тем самым миром доброты и взаимопомощи на примере известных людей Эстонии и ближнего зарубежья. Проект не является коммерческим и проводится совместно с фондом "Тепло Сердец" (MTÜ Südamete Soojus), Ведущие Анна Тыннисаар и Денис Шведов.
Полностью выпуск передачи смотрите здесь:
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