03.01.2019, 22:00

ВИДЕО | Нарвский поэт Владимир Ток рассказал в передаче "Беседка" о жизни, диагнозе и благотворительности


Денис Шведов, Анна Тыниссаар
Денис Шведов, Анна Тыниссаар
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Гостем очередного выпуска передачи о благотворительности "Беседка", стал нарвский поэт Владимир Ток.


В этом выпуске речь пойдет: о кочевой жизни поэта, о случаях на гастролях по России и СНГ, о том, почему Владимир отказался от контракта с московским продюсерским центром, а также о том, как он относится к своему диагнозу и какое место в его жизни занимает благотворительность. Полную версию выпуска, смотрите на нашей странице в сети Facebook.

"Беседка" - это первый в Эстонии цикл передач о благотворительности, который призван познакомить людей с тем самым миром доброты и взаимопомощи на примере известных людей Эстонии и ближнего зарубежья. Проект не является коммерческим и проводится совместно с фондом "Тепло Сердец" (MTÜ Südamete Soojus), Ведущие Анна Тыннисаар и Денис Шведов.

Полностью выпуск передачи смотрите здесь:

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Спасибо за ответы и удачи!
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