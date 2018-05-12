12.05.2018, 10:30

ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки

 (150)
rus.delfi.ee
EST 8

На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан.

Инспектор снял на свою нательную камеру, как посетившую Бронзового солдата и разбившую бутылку женщину в пилотке просят убрать осколки. Также инспектор ругается с транспортировавшим бабушку в инвалидном кресле мужчиной, который роняет на землю пивную банку.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказала, что это только один пример насыщенного рабочего дня работников МуПо, когда мирным путем решают вопросы благоустройства.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Куда пропал оказавшийся в центре скандала Игорь Манг?

12.05.2018
После того, как разразился скандал, к нему под дверь ходили журналисты как Delfi, так и других изданий, однако дверь осталась закрытой. Манг всегда говорил, что у него нет мобильного телефона, и поэтому с ним можно было контактировать только по настольному телефону, однако и этот номер не отвечает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Букмекерский портал: Кипр — новый фаворит на Евровидении, Эстония остается в первой десятке

12.05.2018
Перед грандиозным финалом песенного конкурса Евровидение, который состоится сегодня, 12 мая, аналитики букмекерской конторы Betsafe предрекают Эстонии 10 место. Помимо спуска Эстонии с четвертого места на десятое изменились и страны первой тройки — в фавориты вырвался Кипр с песней “Fuego”, а второе и третье места занимают Израиль и Франция, сказано в пресс-релизе.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ