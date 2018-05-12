ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки

На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан.

Инспектор снял на свою нательную камеру, как посетившую Бронзового солдата и разбившую бутылку женщину в пилотке просят убрать осколки. Также инспектор ругается с транспортировавшим бабушку в инвалидном кресле мужчиной, который роняет на землю пивную банку.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказала, что это только один пример насыщенного рабочего дня работников МуПо, когда мирным путем решают вопросы благоустройства.