12.05.2018, 10:30

ВИДЕО: "Напились — ведите себя прилично!" 9 мая у Военного кладбища работник МуПо просит убрать осколки и пивные банки

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rus.delfi.ee
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На присланном Муниципальной полицией видео видно, что в ходе беседы на русском языке работник МуПо призывает к порядку двух граждан.

Инспектор снял на свою нательную камеру, как посетившую Бронзового солдата и разбившую бутылку женщину в пилотке просят убрать осколки. Также инспектор ругается с транспортировавшим бабушку в инвалидном кресле мужчиной, который роняет на землю пивную банку.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказала, что это только один пример насыщенного рабочего дня работников МуПо, когда мирным путем решают вопросы благоустройства.

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