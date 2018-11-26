ВИДЕО: Нападение сторонников EKRE на соцдема Таранда: потерпевший обратился в травмпункт, заведено уголовное дело

Согласно данным Delfi, после побоев Таранду пришлось обратиться в травмпункт.

Несмотря на то, что Мартин Хельме четко сказал о Таранде в видео ”Конечно же, он пьян!”, полиция заявляет, что Таранд был трезв.

Заведено уголовное дело по статье ”Тяжкое нарушение общественного порядка”.

Обе стороны обратились в полицию: Таранд в связи с тем, что в отношении его применили насилие и причинили физическую боль, а EKRE в связи с тем, что Таранд якобы нарушил порядок общественного собрания и сломал микрофон ведущего.